Doğu Karadeniz’de ayı dehşeti! Kar yağdı ama onlar bir türlü kış uykusuna yatmadı

Doğu Karadeniz’de ayılar, kış şartlarına rağmen kış uykusuna yatmayarak yaylalarda ciddi zarara neden olmaya devam ediyor.

Çelik kapıyı parçaladı

Son olarak Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi sınırlarında yer alan Küçük Yayla’da ayı saldırıları sonrası çok sayıda yayla evi zarar görürken, ayı tarafından parçalanmış çelik kapıyı gören yöre halkı şaşkınlığını gizleyemedi.

Buzdolabını evin dışına taşıdı

2 bin rakımın üzerindeki yaylada, son günlerde etkili olan kar yağışlarının ardından 15-20 santimetre kalınlığında kar oluşurken, ayılar birden fazla yaylada yayla evlerine girerek büyük maddi hasara neden oldu. Tahtalar ve çivilerle kapatılan yayla evinin kapısını kırarak içeri giren ayı, evin içerisindeki buzdolabı, ocak seti ve birçok eşyayı parçalayarak evi kullanılamaz hale getirdi. Ayının buzdolabını dahi evin dışına sürüklediği görüldü.