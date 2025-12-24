Yozgat’ta Tepki Çeken Etkinlik: İşkenceci İsme Lokma Dağıtıldı!

Zafer Partisi Yozgat İl Teşkilatı, 12 Eylül darbe döneminin en karanlık figürlerinden biri olan ve Diyarbakır Cezaevi’ndeki insanlık dışı uygulamalarıyla bilinen Esat Oktay Yıldıran için lokma dağıttı. Terör örgütünün suistimal ettiği o karanlık dönemin mimarlarından birinin "kahraman" gibi sunulması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Zulmün Mimarına "Vefa" Maskesi

Yozgat’ta gerçekleşen etkinlikte, 1980 darbesi sonrası Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi’nde görev yapan ve ismi işkencelerle özdeşleşen Binbaşı Esat Oktay Yıldıran anıldı. Zafer Partisi teşkilatının, toplumun büyük bir kesimi tarafından nefretle anılan ve Türkiye’nin toplumsal barışına darbe vuran bir ismi yüceltme çabası, "bu kadarına da pes" dedirtti.

PKK’nın Değirmenine Su Taşıyan İsim

Tarihçilerin ve siyaset bilimcilerin ortak görüşüne göre; Esat Oktay Yıldıran’ın Diyarbakır Cezaevi’nde yürüttüğü sistematik işkenceler, bölge halkı üzerinde derin yaralar açtı. Hiçbir suçu olmayan sivillere, üniversite öğrencilerine ve bölge insanına uygulanan gayriinsani muameleler, devlet ile halk arasındaki bağı zayıflattı.

Uzmanlar, Yıldıran’ın bu zulümlerinin terör örgütü PKK için adeta bir "eleman devşirme sahası" oluşturduğuna dikkat çekiyor. O dönem cezaevinde yaşananlar, terör örgütü tarafından propaganda malzemesi yapılmış ve örgütün güçlenmesine zemin hazırlamıştı. Devletin şefkatli yüzü yerine işkenceci yüzünü temsil eden Yıldıran, dolaylı yoldan bölücü terörün palazlanmasına hizmet etmiş bir figür olarak tarihe geçti.

Toplumsal Barışı Hedef Alan Provokasyon

Zafer Partisi’nin, Türkiye’nin geçmişindeki bu kara lekeyi temizlemek yerine yeniden gündeme taşıması bir provokasyon olarak nitelendirildi. Vatandaşlar, "Terör örgütünün ekmeğine yağ süren, masum insanları devletine küstüren bir ismin anılması kabul edilemez" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.