Düşen terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Afganistan uyruklu çocuk düşen terliğini almak için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Afganistan uyruklu çocuk, düşen terliğini almak için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu. Afganistan vatandaşı Sahil Watan Dost (9), piknik yapmak için arkadaşlarıyla Celal Bayar Parkı'na gitti. Dost, piknik alanının yanından geçen Kızılırmak'a terliğini düşürdü. Terliğini almak için ırmağa giren çocuk, suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

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