Düşen odun parçası adamı hastanelik etti Adıyaman'da ev tadilatı yaptığı sırada yüzüne odun parçası düşen bir kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ev tadilatı yapılırken düşen odun parçası nedeniyle bir kişi hastanelik oldu. Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Yeni Mahalle de toprak evinin tavan kısmında tadilat yapan Hacı Yusuf T., tavandan yüzüne düşen bir odun parçası sonucu yaralandı. Yaralı Hacı Yusuf T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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