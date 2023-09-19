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Yerel Düşen helikopterin enkazı kıyıya çıkarıldı!
Yerel

Düşen helikopterin enkazı kıyıya çıkarıldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 17:47:00 -
Düşen helikopterin enkazı kıyıya çıkarıldı!

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı, kıyıya çıkarıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı, kıyıya çıkarıldı.

Baraj gölünde sabah saatlerinde pilot Mehmet Akif Tutuk'un cenazesinin çıkarılmasının ve arama kurtarma çalışmalarının sonlandırılmasının ardından helikopter enkazının sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kıyıya yakın noktada gölde balonlara bağlı olan helikopter enkazı, vince bağlandı.

Enkaz vinç yardımıyla kamyona yüklendi. Kaza kırıma uğrayan helikopterin tek parça halinde olduğu görüldü.

Enkazın tırla, helikopter firmasının Ankara'daki merkezine götürüleceği öğrenildi.
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Cafer Selçuk

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