Düşe kalka büyürler ama...

Bir eklemin etrafındaki bağların, eklem kapsülü ve diğer yumuşak dokularının; eklemin normal hareket genişliğinin ötesinde zorlanmasına "BURKULMA" denir. Eklemde şişlik, ağrı, morluk olur. Bu yapılar normalden fazla gerilebilir, hatta yırtılabilir. Hareketler ağrılıdır.

● Burkulmuş eklem kesinlikle hareket ettirilmemelidir.

● Eklem üstüne 20 dakika süreyle havluya sarılmış buz torbası koyun. Bu uygulamayı ikinci defa yapmadan önce aradan en az 30 dakika geçmelidir.

● Burkulma kolda ise o kol kullanılmamalı, boyuna asılarak kalp seviyesinin üzerine kaldırılmalı. Burkulma bacakta ise o bacağın üzerine basılmamalı, altına 3-4 yastık konularak yine kalp seviyesinin üzerine kaldırılmalı. Bu uygulama eklemde oluşabilecek şişlik, kanama ve ağrı gibi rahatsızlıkların olasılığını en aza indirir.

● Ekleme 72 saat süre ile sıcak uygulanmamalı. Sıcak o bölgede şişliğin iyice artmasına yol açar.

● Eklem mutlaka dinlendirilmeli, ovuşturulmamalı.

● Burkulan eklemin kırılmış olabileceği veya eklemde daha farklı bir zedelenme olabileceği her zaman akılda tutulmalı.

● Bütün bu uygulamalara rağmen, şikayetlerin hafilememesi veya artması durumunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Burkulma olması halinde; yükseğe kaldır, soğuk uygula,hareket ettirme!

DÜŞMELERDE İLK YARDIM NE OLMALI?

● Basit düşme sonrası gözle görünür bir hasar yoksa, bilinci yerindeyse ve tüm vücudu normal hareket ediyorsa kişi yakın takiple gözlenebilir.

● İlk 24 saat içinde kusma, dalgınlık, hafızada anlık kayıp, karın ağrısı, renk solukluğu, solunum sıkıntısı veya havale geçirme gibi bir durum oluşursa en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

● Kol ya da bacakta basit düşme veya çarpma sonucu morluk oluşmuşsa, kalp seviyesinin üstünde tutularak üzerine 20 dakika buz uygulayın. İkinci bir buz uygulaması için aradan 30 dakika geçmelidir. Bu uygulama şişmeyi ve morarmayı azaltır.



● Yüksekten düşmelerde hiçbir sorun olmasa bile, kişi kırık-çıkık veya iç kanama riski sebebiyle en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir.