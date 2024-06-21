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Spor Dusan Tadic'ten Jose Mourinho yorumu
Spor

Dusan Tadic'ten Jose Mourinho yorumu

Yeniakit Publisher
2024-06-21 09:57:00 -
Dusan Tadic'ten Jose Mourinho yorumu

Sırbistan Milli Takımı'nın deneyimli kaptanı Dusan Tadic, Slovenya ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili gelen soruya cevap verdi. İşte detaylar...

Sırbistan Milli Takımı'nın deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, Slovenya ile oynadıkları maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Slovenya maçını değerlendiren Tadic, "Kesinlikle büyük bir dramaydı. İlk yarıda birkaç şansları vardı. Bizim de Mitrovic ile bir şansımız oldu. İlk yarıda belki Slovenya daha iyiydi. İkinci yarıdan sonra çok fazla şansı değerlendiremedik. Normalde gol atmalıydık ama olmadı. Son dakikada beraberlik geldi." dedi.

Grupta bir sonraki maçta Danimarka ile oynayacakları maç için konuşan Dusan Tadic, "Kolay olmayacak. Danimarka çok iyi bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." sözlerini sarf etti.

JOSE MOURINHO YORUMU

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalışmalara başlaması ile ilgili gelen soruya cevap veren sarı-lacivertli futbolcu, "Çok güzel, çok heyecan verici. Mourinho en iyi teknik direktörlerden biri. Onu Fenerbahçe formasıyla görmek çok güzel." diye konuştu.
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