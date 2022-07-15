Duşakabindeki su lekeleri nasıl çıkar? En pratik yöntemleri

Duşakabin Temizliği

Her gün banyo yaptığımız alan olan duşa kabinler gün içinde su ve sabun lekelerine maruz kalırlar. Bu lekeleri çıkarmak her zaman kolay olmayabilir. Bu lekelerle baş edebilmek için profesyonel temizlik yollarına başvurmanız gerekebilir. Ancak aslında evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle bu lekeler kolaylıkla çıkar. Peki duşa kabindeki bu lekeler nasıl çıkarılır?

Sert sular kireç ve klor barındırır. Bu maddeler cam gibi yüzeylere kolaylıkla yerleşir ve burada hiç de hoş görünmeyen manzaralar oluşturur. Bu lekeleri çıkarmak için sıradan kireç çözücüler faydalı olmayabilir. Bu durumda doğal yöntemlere başvurmakta fayda vardır.

Her duştan sonra düzenli olarak temizlemeniz gereken bu alanlar düzenli temizliği yapılmadığında lekelerle dolar ve hoş bir görüntü ortaya çıkmaz. Bunu önlemek için asitli çözeltilerden yararlanmanızda fayda vardır. Ancak bu çözeltileri uygularken cam yüzey olmasına dikkat edin. Plastik gibi bir maddeden üretilen kabinlere bu maddeler zarar verebilir.

Su Lekelerini Çıkarma

Duşakabin bulunan her evde karşılaşılan bu sorunun oldukça basit çözümleri vardır. Düzenli temizlik ve bakımını yapmanız bu alanlarda kireç oluşumların oluşmasını önler. Bu durum önlendiğinde temizliği çok daha kolay olacaktır.

Su lekeleri içerisindeki fazla kirecin yüzeylere tutunarak burada kalıplaşmasından dolayı meydana gelir. Bu durumu önlemek için su lekesi tutmayan duşakabinleri tercih edebilirsiniz. Bunlar özel malzemelerden üretilir ve kireç tabakası oluşumunu önler.

Günlük temizliği için kimyasal maddelere başvurmadan önce bulaşık süngerinin sert tarafıyla müdahale edebilirsiniz. Bu yöntem ile inatçı lekeleri yüzeyden kolaylıkla uzaklaştırabilirsiniz. Her gün duş aldıktan sonra duru su tutarak ve süngele ovarak temizlemeniz bu lekelerin oluşmasını önleyecektir. Tamizliği için mikrofiber bezler de kullanmanız işe yarayacaktır. Leke bırakmama özelliğine sahip bu bezler ile lekelerle kolayca mücadele edebilirsiniz.

Karbonat ile çıkarma

Toz halindeki bu mucizevi ürün kireç kalıntılarını kolayca çıkaracaktır. Evde ugulayabileceğiniz en basit yöntemlerden biri olan bu yöntem ile lekelere veda etmeye hazır olun. Özellikle geniş alanlarda oluşmuş ve tabakalaşmış kalıntıları temizlemek istiyorsanız bu yöntem tam size göre. Tamamen doğal olan bu ürün kolayca parçalanabilir bir yapıya sahiptir. Tamamen çevre dostu olan bu malzemeyle lekeler dert olmaktan çıkacak. Uygulamanın etkisini arttırmak için beyaz sirke ile birlikte kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak birbirleri ile etkileşime gireceğinden karbonatın etkisini bastıracaktır. Bu sebeple birlikte kullanımlarını tavsiye etmiyoruz. Su ile hamur haline getirdiğiniz kabartma tozunu bulaşık süngeriyle uygulayabilir ve hemen ardından durulayabilirsiniz.

Diş Macunu

Kulağa biraz tuhaf gelebilir ama dişlerimizi parlatmak için kullandığımız jel olmayan beyaz diş macunları bu lekeleri çıkarmada oldukça etkili bir silahtır. Bir çok lekeyi yüzeylerden uzaklaştırmaya yarayan diş macunu bu inatçı lekeleri de alt edecektir. Yapmanız gereken tek şey bir havlu bez üzerine bir miktar sıkmanız ve lekeler üzerine dairesel hareketlerle uygulamanız.

Su ve Tuz

Minerallerin oluşumunu yok etmek için en etkili formül ile devam edeceğiz. Tuz ve suyu karıştırıp lekeler üzerine uyguladığınızda mucizeye tanık olacaksınız. Sert sular içerisindeki mineraleri yok edecek olan tuz burada iyi iş çıkaracaktır. Bir bez yardımıyla dairesel hareketlerle karışımı uygulayın. Uygulama bittiğinde iyice durulayın.

Sirke ve Limon

Limon ve sirkeyi iyice karıştırın. Yaklaşık eşit miktarlarda olması gerekecektir. Mikrodalga fırında 20-30 saniye ısıtın. ardından sprey şişesine alın ve camın üzerine püskürtün. 2-3 dakika bekledikten sonra mikrofiber bez ile silin.