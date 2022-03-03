Duşa kabin camı nasıl temizlenir? 5 Dakikada duşa kabin, banyo temizliği nasıl yapılır?

Duşa kabin camı temizlemenin püf noktaları

Duşa kabinde meydana gelen kirleri temizlemenin püf noktaları bulunur. Bu sayede duşa kabin camlarınız ilk gün ki gibi parlak olacaktır ve göze çok hoş gelecektir. İşte duşa kabin camı temizlemenin püf noktaları aşağıdaki gibidir

Cam temizleyicisi

Cam temizleyicisi duşa kabinde bulunan kirlerin ve su lekelerinin geçmesini sağlayacaktır.

Çamaşır deterjanı

Çamaşır deterjanı cam temizlemek için çok etkilidir. Bunun için sıcak suyun içerisine çamaşır deterjanı ekleyin ve erimesini sağlayın. Daha sonra duşa kabin camını silin ve 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra su ile durulayın.

Karbonat

Sıcak suyun içerisine karbonat ekleyin ve erimesini sağlayın. Daha sonra ise bir sünger yardımı ile duşa kabin camlarını silip durulayın. Bu yöntemde durulamaya da gerek yoktur. Fakat nemli kalmasını engellemeniz gerekmektedir.

Soda

Soda duşa kabin temizliğinde kullanılmaktadır. Soda ile duşa kabin camları silindiğinde camlar pırıl pırıl olacaktır.

Sirke

Sirke en doğal ve muhteşem bir temizleyicidir. Camlarda bulunan kirleri ve aynı zamanda su lekelerini yok eder. Bu sebeple sirke ile camlar sıklıkla silinmelidir.

Cif

Duşa kabin temizliğinde cif çok kullanılan deterjanlar arasındadır. Bir poşete cif dökün ve duşa kabin camlarınızı iyice ovun. Daha sonra durulayın ve bez ile kurulayarak kuru kalmasını sağlayabilirsiniz.

Duşa kabin temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler

Duşa kabin temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceğiz işte duşa kabin temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir

Çok fazla kimyasal içerikli ürünler kullanmamak ve tercih etmemek gerekmektedir. Bunun sebebi kimyasal ürünün fazla kullanılmasından dolayı fayanslarda ve camda deformeler oluşabileceğinden kaynaklanmaktadır.

Duşa kabin camları kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır. Çünkü ıslak bırakıldığında lekelenme daha çok olacaktır ve camlar kötü görünecektir. Aynı zamanda bu lekeler çok zor temizlenmektedir.

Duşa kabin camları çek pas yardımı ile temizlenebilir.

Banyo temizliği sıklıkla yapılmalıdır. Eğer sık yapılmaz ise kirler ve su lekeleri giderek büyüyecek ve temizlenmesi güç olacaktır. Bu sebeple her ıslandığında duşa kabin ve camları temizlenmelidir.

Banyoyu en iyi ne temizler?

Bunun için alanlara öncelikle bir su bardağının içerisine bir paket karbonat karıştırıp zemine dökün. Ardından sirkeli su ile zemini kirlerden arındırın. Son olarak alanı duru su ile durulayın. Klozet temizliği doğal yöntemi, çamaşır suyunun yerine oksijenli su kullanmaktır.

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