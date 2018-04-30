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Duş alırken yaptığımız 3 hata

Bazen banyo yaparken farkına varmadan bazı şeyleri yanlış yaptığımızı biliyor muydunuz? Güne sabah duşuyla başlamaktan veya rahatlamış bir şekilde günü sonlandırmak için esans yağlarıyla yapılan bir küvet banyosundan daha rahatlatıcı, hijyenik ve keyiflisi yoktur. Peki rahatlamayı hedeflerken duş esnasında yaptığımız yanlışlar neler? Detayları yazımızda...

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:50
Duş alırken yaptığımız 3 hata

1. ÇOK SICAK SUYLA DUŞ ALIRKEN VEYA BANYO YAPARKEN DIKKAT EDIN

 

Evet, biliyoruz. Eve geldiğimizde rahatlamamızı sağlayan sıcak bir duş kadar yardımcı olan pek az şey bulunur. Ancak, sıcaklık çok yüksekse ve 15-20 dakikadır duştaysak ne olur?

Duştan çıkınca sıcaklık farkı nedeniyle bayılma riski yaşarsınız.

Çok sıcak su esans yağlarımızdan bir kısmını kaybetmemize sebep olabilir. Bu esans yağları cildin nemli ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olmaktadır. Sıcak cilt gözeneklerini açtığından bu sırada dolaşım sistemi başta olmak üzere vücudun düzgün çalışmaması durumu söz konusu olur.

En iyisi sıcak suda uzun süre durmamaktır. Beş altı dakika yeterlidir. Ardında, duşa veya banyonuza daha ılık suyla devam edebilirsiniz. Hiçbir zaman kendinizi haşlamayın!

 

2. KURULANIRKEN DIKKATLI OLUN

Duştan çıktıktan sonra havlularını alıp kendilerini çok hareketli ve sert bir şekilde kurulayanlar olabilir. Havlunun kendisi de şayet kuruysa, cildimize zarar vermiş oluruz; cilt tahriş olur ve yavaş yavaş daha da çok kurur.

En iyisi cildinizi yumuşak bir havluyla küçük dairesel hareketlerle kurutmak, fazla sudan cildi sertçe ovmadan kurtulmaktır.

Örneğin, bornozlar bizi sıcak bir şekilde sardıklarından farkında olmadan kurumamızı sağlarlar; bu sebeple son derece elverişli ve rahatlardır.

 

3. ÇOK FAZLA SABUN KULLANMANIN RİSKİ

Antrenman sırasında çok terleyen sporcular ile gün boyunca birazcık terlediği için iş öncesi duş almak isteyenler arasında bir fark vardır. Bu fark da kişinin kendisine bağlıdır.

 

Ancak bazıları parfümlü ve hoş kokulu sabunlardan çok fazla kullanırlar ve aslında vücutlarına yüksek miktarda alkol ve kimyasal uyguladıklarını ve bunların cildin pH seviyesini değiştireceğini ve buna bağlı olarak vücudun akçe, bakteri veya diğer mikroorganizmalara karşı kendini doğal yollarla savunma kapasitesini azalttığını bilmezler.

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 21:50
  1. duş almak
  2. banyo
  3. pratik bilgiler
  4. sağlık

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