Duruşmalar ne zaman başlayacak? Mahkemeler ne zamana kadar uzatıldı?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle yapılan koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı. Gül, başvuru, itiraz, temyiz, ara buluculuk, uzlaştırma gibi yargısal tüm sürelerin çıkarılan kanunla 30 Nisan'a kadar durduruluğunu hatırlattı. Durma süresinin uzatılmasına yönelik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yetki verildiğini aktaran Gül, Erdoğan tarafından bu sürenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığının açıklandığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti: "Salgına yönelik çıkacak olumlu tabloya göre Sayın Cumhurbaşkanımızın, 15 Haziran olarak belirlediği bu süreyi daha öne çekme ihtimali de bulunmaktadır. Durma süresi kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından duruşmaların ertelendiği 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileriyle de bu sürelerin 15 Haziran öncesine çekilebilmesi ya da daraltılabilmesi de mümkündür. Uzağı yakın etmek bizim elimizdedir."