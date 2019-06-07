0553 313 94 23

Dürümlü katliamının acısı dinmek bilmiyor

Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcıyla gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı'nı hüzünlü geçiriyor. Katliamda iki kardeşini ve yakınlarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, "Bunlar Kürt olsaydı, Kürtleri bu hale getirmezlerdi" dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 12:43
Dürümlü katliamının acısı dinmek bilmiyor

Terör örgütü PKK mensuplarının, 12 Mayıs 2016'da 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği katliamda hayatını kaybeden 16 kişinin acısı halen sürüyor. 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olan terör saldırısının gerçekleştiği mezrada aradan geçen 3 yıla rağmen hüzün hakim. Gözü yaşlı aileler, yakınlarından ayrı yedinci bayramı karşıladı.

Katliamı hiç unutmayacağız

Saldırıda kardeşini ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, acılarının ilk gün gibi taze olduğunu, katliamı hiç unutmayacaklarını belirtti. 2016'da terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamla tam manasıyla kendilerine cehennemi yaşattığını ifade eden Yaman, her bayram olduğu gibi bu bayramın da hüzünlü geçtiğini dile getirdi. Yaman, "Bayramımız hüzünlü geçiyor. Bayramımız yetimleri, geriye kalanları teselli etmekle geçiyor. Tam bir dram bizim için. Bunu yaşamak ayrı bir şey. Köy, bayramın ilk günü çok kalabalıktı. Tıpkı ilk günkü gibi nasıl acı ve gözyaşı vardıysa, ilk gün de öyleydi. Bu onlardan ayrı yedinci bayramımız. Yedi bayram değil yüz yedi bayram da geçse bu acı günden güne tazeleniyor" diye konuştu.

Kürt olan Kürtleri böyle katletmez

Katliamı yapan terör örgütü PKK’ya tepki gösteren Yaman, "Allah onların belasını versin. Allah bin mislini onlara versin. Bizim günahımız yoktu. Eğer ki 'Ben Kürt'üm ve Kürtleri savunuyorum' diyen bir insan varsa, gelip de Kürtleri böyle katletmez. 'Ben Kürt'üm' diyen insanları buraya davet ediyorum. Gelsinler Kürtleri katletmenin nasıl olduğunu görsünler. On beş metrelik bu alanda yan yana yatanları, ben Kürt'üm diyenler yaptı. Bunlar Kürt değiller. Bunlar Kürt olsaydı, Kürtleri bu hale getirmezlerdi" ifadesini kullandı.

Her bayram yaramız tazeleniyor

Terör örgütü PKK'nın katliamında babasını ve iki kardeşini yitiren Recep Yaman terör örgütünü lanetlediklerini aktararak, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. Yaman, "Her bayramda yaramız yeniden tazeleniyor. Her bayramda onları özlüyoruz. Onlarla beraber bayramda oturuyorduk, misafirlerimizi karşılıyorduk. Bir iş oldu mu beraber yapıyorduk, beraber geziyorduk. İçtiğimiz su aynıydı" ifadelerini kullandı.

Dürümlü’de ne olmuştu?

PKK'lı teröristlerin 12 Mayıs 2016'da 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti, kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliam 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:43
  1. Terör örgütü PKK
  2. Diyarbakır'ın Dürümlü mezrası
  3. Hacı Çelebi Yaman
  4. PKK
  5. Kürtler
  6. PKK'lı teröristler
  7. dürümlü katliamı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Soylu uyardı! ‘Dönüşünüz de bayram olsun’
    1. Süleyman Soylu uyardı! ‘Dönüşünüz de..
    2. "Basit önlemlerle yaz aylarında göz..
    3. Kars Beylerbeyi Sarayı’nın yapımı..
    4. Bayram ve kardeşlik üzerine
    5. Vali Şentürk huzurevi sakinleri ve..
    6. Kaspersky çözümleri soruşturma..
    7. Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik..
    8. Ormanya valabilere yeni yuva oldu
    9. Ayakta şerefle ölmek, yüzüstü..
    10. Rumlar Türklere karşı ABD'lilerle..
    11. Huzurun sağlandığı Beytüşşebap doğal..
    12. Bingöl katliamından kurtulan asker, 50..
    13. Vodafone'lular bayramda 16,8 milyon GB..
    14. Tokat lise taban puanları yüzdelik..
    15. Del Valle, Gazişehir Gaziantep’e veda..
    16. Ramazan’da tüm günahlarımız bağışlandı..
    17. Okan Buruk hafta başında imzalıyor
    18. Erdoğan, şairler Karakoç ve..
    19. Genç öğretmen yakalandığı amansız..
    20. Ünlü çiftten Erdoğan'a bayram ziyareti
    21. "Mutlu şehir" Sinop'ta bayram tatili..
    22. Hobi olarak başladı, taleplere..
    23. Söğüt Belediye Başkanının mutlu günü
    24. Türkiye tesettür mayo sektöründe..
    25. Adana'da 15 yaşındaki çocuk denizde..
    26. İmanla seçilen hayat programı!
    27. Binali Yıldırım'a "Peygamberler..
    28. Tokat lise taban puanları 2019 Tokat..
    29. Çalıntı kamyonetle hayvan hırsızlığı
    30. Altın fiyatları
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı