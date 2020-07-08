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Aktüel

Dürüm tartışmasının ardından restorana silahlı baskın düzenleyen 7 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:02:38 -
Dürüm tartışmasının ardından restorana silahlı baskın düzenleyen 7 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir restorana silahlı baskın düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişi Fıstıklık Mahallesi'ndeki bir restoranda dürüm siparişi nedeniyle tartışmaya yaşadı.

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan kişi, daha sonra beraberindeki 8 arkadaşıyla restorana geri döndü.

İş yerine zarar veren şüpheliler, restoran sahibini darbederek silahla tehdit etti.

Olayın ardından Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu kısa sürede 9 zanlıyı yakaladı.

Ekipler, olayda kullanılan 2 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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