Durum kötüye gidiyor! Kartal dondu kaldı! Sivas'ta puan yok...
Geçen hafta Karagümrük beraberliği ile beş maçlık galibiyet serisini sonlandıran Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında da 1-0 kaybederek son iki haftada beş puan birden kaybetti. Kırmızı-Beyazlıların golü Saiz’den geldi.
Geçen hafta Karagümrük beraberliği ile beş maçlık galibiyet serisini sonlandıran Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında da 1-0 kaybederek son iki haftada beş puan birden kaybetti. Kırmızı-Beyazlıların golü Saiz’den geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Samuel Saiz kaydetti.
Bu sonucun ardından Sivasspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 24 puana yükseldi. 7 maç sonra kaybeden Beşiktaş ise 39 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sivasspor ise Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.