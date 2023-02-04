  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Durum kötüye gidiyor! Kartal dondu kaldı! Sivas'ta puan yok...
Spor

Durum kötüye gidiyor! Kartal dondu kaldı! Sivas'ta puan yok...

Geçen hafta Karagümrük beraberliği ile beş maçlık galibiyet serisini sonlandıran Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında da 1-0 kaybederek son iki haftada beş puan birden kaybetti. Kırmızı-Beyazlıların golü Saiz’den geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 18:07:00 -
Durum kötüye gidiyor! Kartal dondu kaldı! Sivas'ta puan yok...

Geçen hafta Karagümrük beraberliği ile beş maçlık galibiyet serisini sonlandıran Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında da 1-0 kaybederek son iki haftada beş puan birden kaybetti. Kırmızı-Beyazlıların golü Saiz’den geldi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Samuel Saiz kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 24 puana yükseldi. 7 maç sonra kaybeden Beşiktaş ise 39 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sivasspor ise Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23