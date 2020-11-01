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Ekonomi Durum kontrol altında Sıkıntı söz konusu değil
Ekonomi

Durum kontrol altında Sıkıntı söz konusu değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremin İzmir’de hummalı bir çalışma yürüttüklerine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:19:00 -
Durum kontrol altında Sıkıntı söz konusu değil

Dönmez, “Abonelerin sıkıntı yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz, bölgeye süratle elektrik vermeye başlamış durumdayız” dedi.

Bayraklı ilçesinde doğal gaz kesintisinin söz konusu olduğunu dile getiren Dönmez, “Orada da çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız” şeklinde konuştu. İzmir’in sanayi şehri olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları söyledi: “Bu bölgede petrol işleyen ve depolayan ciddi tesislerimiz var. Doğal gaz depolama gazlaştırma ünitelerimiz mevcut. Bunlardan birisi mobil, birisi karada. Çok şükür, herhangi bir sorun yok.”

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