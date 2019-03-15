0553 313 94 23

Dursunbey OSB’de İlk Yatırımcı İle İmzalar Atıldı

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi, daha önce gerçekleştirilen kamulaştırma ve ihale çalışmalarının ardından ilk yatırımcıları için kapılarını açtı.

15 Mart 2019 Cuma 10:54
Dursunbey OSB’de İlk Yatırımcı İle İmzalar Atıldı

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi, daha önce gerçekleştirilen kamulaştırma ve ihale çalışmalarının ardından ilk yatırımcıları için kapılarını açtı. Bölgesel teşvik avantajları ile yatırımcıların ilgisini çeken Dursunbey OSB iki farklı sektörden yatırımcının ziyaretine ev sahipliği yaptı. İlk ön tahsis sözleşmesi imzalandı.


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın en önem verdiğim projem dediği ve Dursunbey’de yaşanan isdihdam ve göç sorununu önlemek amacı ile başlatılan Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.Orman atıklarından faydalanarak biyokütle üretimi yapan Bala Enerji Yatırım üretim ve Ticaret A.Ş yönetim kurulu Başkanı Sinan Gürbüzile otomotiv yan sanayine yönelik madeni yağ veantrifiriz üretimi yapan Özdoğanlar Group yönetim kurulu Başkanı Uğur ÖzdoğanDursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin’in hazır bulunduğu toplantıya katılım sağlayarak Dursunbey OSB’ye ve yatırım ortamına ilişkin bilgi aldılar. Görüşmeler sonrası ilk etapta Biyokütle üretiminde bulunan firma ile ön tahsis sözleşmesi imzalandı. Toplantı sonrası temsilcilerle birlikte OSB’de saha ziyaretinde bulunuldu.


Bedelsiz arazi tahsisi ile bölgedeki en cazip yatırım bölgelerinden biri olan Dursunbey OSB, alanının içinde kalan lojistik merkez ile üretici için büyük avantajlar da sağlayacak. Özellikle ihracat yapacak olan firmalar; 8 adet ray hattı, 50 tonluk yükleme indirme vinçleri ve yükleme ve boşaltma rampaları, 2.5 kilometre olacak demiryolu hattı ile birçok lojistik imkana sahip olacak. Dursunbey OSB’de yer almayı planlayan birçok firma ile görüşmelerin devam ettiği bilgisini verilirken, OSB hakkında fikir sahibi olmak isteyen firmalar bölgeye davet ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:54
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyhan’a, Türkiye’nin en büyük Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi yapılacak
    1. Seyhan’a, Türkiye’nin en büyük Amatör..
    2. Otomobili delip içeri giren demir..
    3. Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar..
    4. Hamile kadın, 6 saatte hastaneye..
    5. Haliliye Voleybol Takımı..
    6. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:..
    7. Avrupa Birliği'den Yeni Zelanda'da..
    8. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    9. Bahar alerjisi olanlar dikkat
    10. Antalya’da yaşlı adamı öldüren..
    11. Arçelik'ten EBRD ile yaklaşık 1 milyar..
    12. Pasinler TSO ve TANAP’tan ortak proje
    13. Başkan Epcim: “Hakkari’de 600 konut..
    14. Cumhurbaşkanlığı Turu için geri sayıma..
    15. Yeni Zelanda'da camiye saldıran..
    16. Minik eller Yemenli yetimin yüzünü..
    17. Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki..
    18. Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde..
    19. Başkan Çelik çalışmalarını sürdürüyor
    20. Fikret Orman'a güçlü rakip!
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor