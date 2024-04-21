Dursun Özbek'ten tarihi karar: Sözleşme süresinde kritik değişiklik! Tüm Türkiye bu olaya kilitlendi

Süper Lig'de üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak için mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte iç transferde gaza bastı. Cimbom, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray'da önceki gün 5 futbolcunun katıldığı ve gövde gösterisine dönen imza töreninin ardından, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin uzayıp uzamayacağı merak konusu oldu. Önceki sezon Galatasaray'ın başına geçen ve ilk senesinde şampiyonluk yaşatan Buruk ile birer yıllık anlaşma yapılıyordu.

Cimbom'da bu sezon da mutlu sona yakın olan genç teknik adamın bütün konsantrasyonunun şampiyonluk olduğu belirtildi. Buruk'un sezon bitmeden kontrat konusunda talepte bulunmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpte mayıs sonunda seçim olacağı için yönetimin böylece elini rahatlatmak isteyen Buruk'un bu hareketinin çok büyük takdir gördüğü bildirildi.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in yeniden seçilmesi halinde bu sefer Okan Buruk ile bir senelik değil, 2 yıllık sözleşme yapmak istediği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre; başarılı teknik adama hatırı sayılı bir zam yapılacağı da belirtildi. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 50 maça çıkarken, çok başarılı bir grafik ortaya koydu. Ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 28'ini kazanan sarı-kırmızılıların teknik patronu 3 beraberlik alırken, sadece bir yenilgi gördü. Toplamda 38 galibiyete imzasını koyan başarılı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde de bir mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda da Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak elendi.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

Galatasaray'da, olağan seçimli genel kurul toplantısının tarihi belli oldu. Seçimin, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde de ikinci toplantının 25 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıkladı. SEÇİM SONRASI İMZALAR ATILACAK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un seçim sonrası yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

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