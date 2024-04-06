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Spor Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: 'Bazı şeyler duyuyorum ama...'
Spor

Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: 'Bazı şeyler duyuyorum ama...'

Yeniakit Publisher
2024-04-06 16:49:00 -
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: 'Bazı şeyler duyuyorum ama...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yle oynanacak Süper Kupa maçına ilişkin, "Benim takımın yarın geliyor. Ben isterim ki Fenerbahçe de tam takım gelsin, galip gelen kupayı alsın" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yle oynanacak Süper Kupa maçına ilişkin, "Benim takımın yarın geliyor. Ben isterim ki Fenerbahçe de tam takım gelsin, galip gelen kupayı alsın" dedi.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı takımın yönetim kurulu Süper Kupa maçı için Urfa'ya gitti.

Süper Kupa maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dursun Özbek, "Burada oynamanın ayrı bir önemi var Süper Kupa'yı. Depremden etkilenmiş kardeşlerimizle buluşmak için daha erken geldim. İnsanların acısını hafifletmek çok önemli. Buradaki maçın gelirlerini depremzedelere bağışlayacağız. Bölge insanın bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyecek olması çok önemli. Biz buradayız, takım yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de yarın gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunların pek doğru olmadığını düşünüyorum. Gelip bölge insanına bu maçın izlenmesine vesile olması lazım" dedi.

Süper Kupa'nın Urfa'da oynanmasının önemine dikkat çeken Özbek, "Burada sadece Süper Kupa'nın olması dışında bu bölgede oynanması, depremzede kardeşlerimize dokunması çok önemli. Pazar günü inşallah çok güzel bir maç olur. Fenerbahçe'nin A takımla gelmesi bizim beklentimiz. Süper Kupa 100. yıl kupası. Cumhuriyetimizin 100. yılının kupası, başka şekilde anılması ve Türk Futbol tarihine geçmesi doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Ben bunların konuşulmasını dahi Türk futbolu açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Mutabakatımız da var. Stadyum ve maç gelirini bölgedeki depremzedelere bağışlanacağını söylüyoruz. Hepsinin bir anlamı var. Sözlerimin başında da belirttim. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Urfa'daki kardeşlerimize izletmenin keyfini neden yaşamıyoruz? Maç oynanması gerektiği gibi Urfa'da oynanacaktır."

Dursun Özbek sözlerini şöyle tamamladı:

"Maçın oynanması, galip gelenin de kupayı alması lazım. Bunların hiçbirisini doğru bulmuyorum. Benim takımın yarın geliyor. Ben isterim ki Fenerbahçe de tam takım gelsin, galip gelen kupayı alsın."

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Yorumlar

MUSTAFA

ALİ KOÇ KENDİNİ DEVLETEN ÜSTÜNMÜ GÖRÜYOR,BASIN ŞUNLARA CEZAYI YADA 3. LİGE DÜŞÜRÜN NE BU YA FUTBOLU DEVLETİN ALEYHİNE KULLANMAYA ÇALIŞIYOR HADLERİNİ BİLDİRİN ŞUNLARIN
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