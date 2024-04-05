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Spor Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı
Spor

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 17:44:00 -
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi çağrıda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"A takımla çıkın" çağrısı

Ezeli rakiplerine maça tam kadro çıkmaları yönünde bir çağrı yapan Özbek, "Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyorum. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz" dedi.

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