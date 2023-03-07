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Spor Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir
Spor

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, İngiliz devi Liverpool'dan ayrılacak olan Roberto Firmino için devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 12:52:00 - 2023-03-07 13:09:36
Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Liverpool'un golcüsü Firmino transferi için Futbol Direktörü Cenk Ergün'ü görevlendirdi.

Dursun Özbek, Cenk Ergün'e "Şimdiden gerekli çalışmaları yap ve Firmino'yu Galatasaray'a getir" dedi.

Kolları sıvayan Ergün, Liverpool'un kaleci antrenörü Taffarel ile takımın eski oyuncusu Melo ile temasa geçerek Firmino'yu ikna etmelerini istedi.

Daha önce Cimbom'a birçok yıldız transfer eden Cenk Ergün, 31 yaşındaki Firmino'yu da bitirmeye kararlı.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında yer alan haberlere göre Firmino, takımdan ayrılacağını yönetime ve teknik direktör Kloop'a bildirmişti.
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Bu gelişme sonrası sarı kırmızılıların, Roberto Firmino için ciddi adımlar atacağı kaydedildi.

Transferin önümüzdeki aylarda netliğe kavuşması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Firmino, bu sezon Liverpool'da 27 maça çıktı. Firmino bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle oynadı.

Sambacı forvet kariyerinde Figueirense FC, Tombense ve Hoffenheim gibi takımlarda da oynamıştı.

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