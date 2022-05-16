Dursun Özbek 26 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Galatasaray 101. olağan genel kurulunda yapılan seçimde başkanlık yarışını göğüslemişti. Galatasaray başkanlık görevini yürüten Dursun Özbek, 11 Haziran’da yapılacak olan seçime Galatasaray başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. Point Hotellerin sahibi olan Dursun Özbek, geçtiğiz günlerde memleketine okul yapmaka için temel atama törenine katılmıştı. Peki Dursun Özbek kimdir, aslen nereli? Dursun Özbek kaç yaşında?

Dursun Özbek kimdir?

25 Mart 1949 tarihinde Şebinkarahisar'da dünyaya gelmiştir. 2011 senesinde Ünal Aysal'ın yönetiminde yer alan Özbek daha sonra o yılki kulüp aidatını unuttuğu için yönetime giremeyeceği anlaşıldı ve yönetim kurulu listesinden çıkarılmıştır. 2014 senesinde Duygun Yarsuvat'ın başkanlığında Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu. 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda aldığı 2800 oyla Galatasaray'ın 36. Başkanı olmuştur.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın 11 Ağustos 2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı seçilmiştir.

20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenmiş olan Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda rakibi Mustafa Cengiz'e yenilmiştir. Galatasaray Başkanlığı ve Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrılmıştır. Tekrardan aday olan Özbek 26 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Galatasaray 101. olağan genel kurulunda Özbek 1361 oy alıp seçimi ikinci tamamlamıştır. Özbek, evli ve iki çocuk babasıdır.