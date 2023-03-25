Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye öyle bir laf etti ki! Çok şaşıracaksınız...

Başkan Özbek , sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuştu.

Sözlerine Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşarak başlayan Özbek , "Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden yaklaşık 50 gün geçti. Milletimizin başı sağolsun. Hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına Allah sabır versin. Ayrıca yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Dursun Özbek , 100 tır, 2 bin 150 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ilettiklerini dile getirdi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 25 otobüsle yaklaşık 1000 depremzedenin bölgeden ayrılmasını sağladıklarını vurguladı.

Nef Vakfı ile iş birliği yaparak Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da toplam 1000 konteynerlik kent kurma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özbek , 250 kalıcı konut ve 10 okul için harekete geçtiklerini dile getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dursun Özbek , "Birlikte 1905" kampanyası kapsamında şu ana kadar 59 milyon lira topladıklarını, hedeflerinin en az 300 milyon liraya ulaşmak olduğunu belirtti.

Dursun Özbek , futbol A takımının Süper Lig'de şampiyonluğa yürüdüğünü söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturduğunu hatırlatan Özbek , şunları dile getirdi:

"Hedefe doğru ilerliyoruz. Bu kadro, geçmiş dönemlere yakın maliyetle kuruldu. Yaz transfer döneminde 43 milyon avro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Bu, 4-5 yıl vadede ödenecek. Ayrıca yaklaşık 15 milyon avroluk da oyuncu sattık. Yani bu dönemde 28 milyon avro bonservis ücreti vermek suretiyle yepyeni bir takım kurduk. Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım oluşturduk. Bunu da ortaya konan performansla izliyoruz. Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon avro. Geçmişteki rakamlarla aynı seviyede tutmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız, elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadro kalitesi ve potansiyelini artırmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Yaptığımız tüm harcamaları buna göre planladık. Zaten kısıtlı bir imkanla faaliyet gösteriyoruz. Hata yapma ihtimalini en aza indirmek için kılı kırk yararak ilerliyoruz. Galatasaray'ın 1 lirasının bile boşa gitmemesi konusunda bu kulübün geleceğine karşı sorumluluğumuz var."

Özbek , mayıs aylarının kendileri için önemli olduğuna değinerek, "Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmeden Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İçinde kabadayılık geçen numaralara gelmem"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, saha dışına çekilmeye çalışıldıklarını iddia etti.

Son dönemde çok dikkatli olmaları gereken konular olduğunu anlatan Özbek , "Kulübümüz ve futbol takımımızın başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Her şeyi planladıklarını görüyoruz. Ancak geçen sezonu 13. bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi çaresizce bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağı indirmeye çalışıyorlar. Geçmişi 100 yıllara dayanan camiaların başında olan insanlarız. Bize emanet edilen bu koltukların hem sorumluluğu hem de ağırlığı var. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak ben buna uygun davranırım. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem." diye konuştu.

Dursun Özbek , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kendisine verdiği hak mahrumiyeti ve para cezasına değinerek, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu; bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futbolunda herkes için adaleti, doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır. Bu akşam bir milli maç var. Söyleyecek çok şey var. Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu çeşitlendirerek yapmaya devam ediyorlar. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam önemli bir milli maç oynayacağız. Bundan dolayı sessiz kalacağım. Ancak PFDK'nin verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım."

Farklı branşlardaki sportif performans hakkında bilgi veren Dursun Özbek , Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Kupası'nda finale çıktığını hatırlatarak, "Tüm ekibe ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. Finalde kazanacağımıza, kupayı ülkemize getireceğimize inanıyorum. Daha önce yaptık, yine yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzme ve sutopunda Galatasaray'a yakışır mücadele gösterdiklerini aktaran Özbek , "Özellikle yüzmede çeşitli yaş gruplarında birçok birinciliği şimdiden aldık. Sezon sonunda hayal ettiğimiz başarılara ulaşacağız. Tüm sporculara ve teknik ekiplerimize güveniyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı, yaklaşık 1 saat süren konuşmasını Mecidiyeköy, Florya, Riva ve Büyükçekmece projeleri, Galatasaray Adası, Kalamış arazisi, Beyoğlu'ndaki müze, Seyrantepe'de Nef Stadı'nın yanında kiraladıkları arazi ve burada yapacakları kompleks hakkında bilgi vererek tamamladı.