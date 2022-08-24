Dursun Çiçek'ten şoke eden 'TSK'da darbeci yapılanma' itirafı! "Örgüt kurup iktidarla mücadele ettik!"

yeniakit.com.tr

CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek, TV100 ekranlarında skandal itiraflarda bulundu.

Hukukçular Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Baş'ın sıkıştırdığı Dursun Çiçek, dönemin Genelkurmay Başkanı'nın izniyle hükümete yönelik örgüt kurduklarını itiraf etti.

"30 subay ile TSK içerisinde örgüt kurduk" itirafı

"'30 tane görevliyle örgüt kurduk' diyorsunuz. Kamu görevlisiyken üniformanızla siyaset yaptığınızı itiraf ediyorsunuz" tepkisinde bulunan Yaşar Baş'a cevap veren Dursun Çiçek, "Evet yaptık. Ülkemiz için Kıbrıslılar için yaptık" bahanelerine sığındı.

Yaşar Baş'ın "Askerden kim parmak salladı diyorsunuz ya, itiraf ediyorsunuz 'ben salladım' diye." sözlerine Dursun Çiçek, "Ben parmak sallamadım. İzin aldım yaptım. Denktaş ile beraber çalıştım" ifadesiyle inkar etti.

"Hapisten çıkıp iktidarla mücadele edecektik"

Yaşar Baş, "30 subayın hükümete karşı örgütlenip siyaset yapması demokratik sistemlerin ruhuna uygun mu? O zaman istifa edip yapacaktınız o işi. Bir asker siyaset yapamaz. İtiraf ediyorsunuz, örgüt kurduk, hükümete karşı mücadele ettik diyorsunuz" tepkisinde bulundu.

Skandal açıklamalarını kekeleyerek sürdüren ve Müslümanlara yönelik baskıları FETÖ ile maskelemeye çalışan Dursun Çiçek ise, "Siz bu kadar basit düşünürsünüz. FETÖ ile iktidarın işbirliği sürseydi, hapisten kaçıp hükümetle mücadelemizi yine sürdürecektik." ifadesiyle "Dağa mı çıkacaklardı?" sorusunu akıllara getirdi.

"Genelkurmay'ın izniyle iktidara karşı örgüt kurduk"

Tepkisini sürdüren Yaşar Baş "Askerin içindeki bir grup hükümete karşı örgüt kurup mücadele edemez" çıkışında bulundu. Dursun Çiçek buna karşılık, "Genelkurmay gönderdi bizi" itirafında bulundu.

Yaşar Baş'ın "O zaman diyorsunuz ki, 'bu örgüt Genelkurmay hiyerarşisine bağlı olarak kullanıldı.'" sözlerine Dursun Çiçek, "Evet" cevabını verdi.

Yaşar Baş ise buna mukabil, "O zaman hükümete karşı kim parmak sallamış? Siz sallıyorsunuz! 30 kişilik örgüt kurduk, 'iktidarın siyasetine karşı mücadele ettik' diyorsunuz!" tepkisinde bulundu.

Cumhuriyet Savcıları bu illegal yapıya karşı ne zaman harekete geçecek?

Öte yandan Dursun Çiçek tarafından hükümete karşı darbeci bir yapı kurulduğu itirafının ardından Cumhuriyet Savcılarının ne zaman harekete geçeceği merak konusu oldu.