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Siyaset Dursun Çiçek'i terleten Lütfü Türkkan sorusu! FETÖ'yü öven sözleri karşısında dondu kaldı
Siyaset

Dursun Çiçek'i terleten Lütfü Türkkan sorusu! FETÖ'yü öven sözleri karşısında dondu kaldı

CNN Türk canlı yayınına katılan eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Lütfü Türkkan'ın "Ekrem Dumanlı terörist ise ben baş teröristim." sözleri hatırlatılınca ne diyeceğini bilemeyerek bu yolu seçti: Yalan söylüyorsunuz

Yeniakit Publisher
2021-11-12 23:59:00 - 2021-11-13 00:14:12

 Yeniakit.com.tr 

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, CNN Türk canlı yayınına katıldı.

Gazeteci Faruk Aksoy, Çiçek'e, tutuklu iken kendisini ziyaret eden Lütfü Türkkan'ın "Ekrem Dumanlı teröristse ben baş teröristim." sözlerini hatırlattı.  Önce donup kalarak ne diyeceğini bilemeyen Çiçek, küfürbaz dostu İP'li Türkkan'ı, görüntüler orta yerde dururken, "Yalan söylüyorsunuz. Onun öyle bir söylemi yok. Bu sizin iddianız." diyerek savundu.

Dursun Çiçek'in "soğuk ter" akıttığı anlarda şu diyalog gerçekleşti:

Faruk Aksoy: Dursun Çiçek Slivri'de. Lütfü Türkkan Dursun Çiçek'i ziyaret ediyor.

Dursun Çiçek: Orada tanışıyorum.

Faruk Aksoy: Aynı Lütfü Türkkan, "FETÖ bir terör örgütüyse, ben de o örgütün üyesiyim. Baş teröristim." diyor. Anlamıyorum, nasıl oluyor?

Metin Özkan: Ekrem Dumanlı size göre terörist mi?

Dursun Çiçek: Terörist tabi ya.

Faruk Aksoy: Ben ne diyorum? Dursun Çiçek FETÖ mağduru olarak cezaevinde. Lütfü Türkkan geliyor ve Dursun Çiçek ile tanışıp, mizansen yapıyorum "Komutanım, siz mağdursunuz. Ben sizin yanınızdayım." diyor. Sonra cezaevinden çıkıp ailece görüşüyorsunuz. Bir sıkıntı var mı? Yok. Peki aynı Lütfü Türkkan, "Ekrem Dumanlı teröristse ben baş teröristim." diyor. Siz buradaki ilişkiyi bize nasıl açıklıyorsunuz? Onu soruyorum.

Dursun Çiçek: Öyle bir söylemi yok. İddia ediyorsunuz.

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