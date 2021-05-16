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Medya Dursun Çiçek, CHP'nin boykotunu deldi! Partiden atılacak mı?
Medya

Dursun Çiçek, CHP'nin boykotunu deldi! Partiden atılacak mı?

CHP, 2020'nin Şubat ayında CNN Türk'ü boykot karar almış ve bu boykotu ihlal edenleri partiden ihraç etmişti. "HDP'li milletvekili teklifi yapılabilir" sözleriyle gündem olan Dursun Çiçek, CHP'nin bu boykotunu deldi. Avukat kızı İrem Çiçek'i ihraç eden CHP'nin Dursun Çiçek için alacağı karar merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 18:12:00 -

 yeniakit.com.tr 

CNN Türk bir programa katılan CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, skandal itirafta bulunmasıyla büyük tepki çekti. Millet İttifakı'nın HDP ile yol yürüdüğünü söylemekten çekinmeyen Çiçek, HDP'ye bakanlık verileceğini itirafında da bulundu.

"Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir Bakan olabilir" ifadesinde bulunan Dursun Çİçek'in bu sözleri üzerine yayının diğer konuğu Hasan Basri Yalçın devreye girerek "HDP'li bakan olabilir mi?" diye sordu.  Dursun Çiçek ise "Evet bir iki HDP’li bakan olabilir” dedi. 

CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi

Öte yandan CHP'li Dursun Çiçek, 2020 yılının Şubat ayında karar alan CHP'nin CNN Türk boykotunu delmiş oldu. 

Dursun Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek, Ümit Kocasakal ve eski milletvekili Mehmet Sevigen başta olmak üzere CNN Türk boykotunu delen CHP'liler partiden ihraç edilmişti.

CHP yönetiminin, partinin boykotunu delen Dursun Çiçek ile ilgili atacağı adım merak konusu olurken "Kabak öncekilerin başında mı patladı" sorusunu akıllara getirdi.

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Yorumlar

sabo

allah buları bir birleri soktu beter olurlar işallah amin
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Güney Doğulu

Bu CHP ve ortakların Merkel ZİLLET ITTIFAKINDA ne şeref, ne hasiyet, ne vatan, millet, devlet, bayrak inancı var. Bunlar terötistlerle beraber Türkiye Cumhuriyetini yıkabilmek için herşeyi yaparlar. 
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