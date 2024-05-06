Dursun Ali Taşçı TYB'de dualarla yad edildi

Programın açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Taşçı’nın istikamet sahibi bir dava adamı olduğunu hayatını İslam Milletinin birliği ve dirliğine adadığını belirtti. Bıyıklı şöyle konuştu: Dursun Ali hocamız maarif meselelerimize de kafa yoran birisiydi. Bu ülkenin çocuklarının değerlerimize uygun bir eğitim sisteminin inşası noktasında konuşmalar yaptı. Hayatı boyunca yazmaktan vazgeçmedi. Türkiye Yazarlar Birliği’nde bize yol arkadaşlığı yaptı. Mücadelenin her alanında bulundu. Kendi çağında kendi omuzuna düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirdi. Geride hayırla yad edilmeye layık güzel bir isim bıraktı. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız.

Anma Programında TYB İstanbul Yönetim Kurulu üyesi İhsan Kabil Haber7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli Erkam Radyo genel Yayın Yönetmeni Selahaddin Kocaaslan Namaz Platformu kurucuları Abdullah Yıldız Ahmet Bulut birer konuşma yaptı. Merhumun yaptığı mahdumu Prof Dr Faruk Taşçı da babasının dostlarına ve Türkiye Yazarlar Birliği’ne teşekkür etti. Program Hacı Arıcı ve Bülen Acun hocaefendilerin yapığı dua ile sona erdi



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