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Durmuş Yılmaz yemin töreninde frak giydi

Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde, evinin kapısında çıkarılan ayakkabılar nedeniyle bazı kesimler tarafından küçük görülen Durmuş Yılmaz, Meclis açılışında frak giymeyi tercih etti.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:12
Durmuş Yılmaz yemin töreninde frak giydi

Durmuş Yılmaz, TBMM'nin Geçici Başkanı sıfatıyla görevi TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan devraldı.

FRAKLI DURMUŞ YILMAZ

24 Haziran'da milletvekili olmaya hak kazanan isimlerin yemin töreninde Meclis'i yöneten Durmuş Yılmaz, zorunluluğun kalkmasına rağmen frak giymeyi tercih etti.

ZORUNLULUK YOKTU

Bilindiği üzere, geçtimiz yıl AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu ve geçirdiği içtüzük değişikliğiyle Meclis Başkanı'nın frak giyme zorunluluğu kalkmıştı.

Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı olarak göreve atandığında evinin kapısında çıkarılan ayakkabılar nedeniyle aşağılanıyordu.

Meclis'te frak giyen Yılmaz, dün kendisini aşağılayanların alkışlarını topladı.

MECLİS'TE KRAVAT DÖNEMİ

Frak zorunluluğunun kalkmasından sonra İsmail Kahraman kravat takmaya başlamıştı.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 09:12
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