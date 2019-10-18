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Durmuş Ünüvar kimdir, nerelidir? Durmuş Ünüvar nereye atandı?

Durmuş Ünüvar’ın kim olduğu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasından sonra merak konusu oldu. 23 Ekim 2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı. İşte Durmuş Ünüvar hayatı ve biyografisi.

18 Ekim 2019 Cuma 08:10
Durmuş Ünüvar kimdir, nerelidir? Durmuş Ünüvar nereye atandı?

Durmuş Ünüvar’ın kim olduğu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasından sonra merak konusu oldu. 23 Ekim 2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı. İşte Durmuş Ünüvar hayatı ve biyografisi.

Durmuş Ünüvar kimdir?

Durmuş Ünüvar kimdir?Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olarak görevlendirilen Durmuş Ünüvar 1973 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun olmuş 1996 -1999 yılları arasında ticaret gemilerinde ve TDİ Denizyolları A.Ş.de Uzak yol Vardiya Mühendisi, Uzak yol II. Mühendisi olarak çalışmıştır.1999 - 2015 yılları arasında sırasıyla; Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Liman Devleti Kontrolü Uzmanı (PSC),Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Marmaris Liman Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Çeşme Liman Başkanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2015 – 2017 tarihleri arasında özel sektörde Filo / İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.Ardından 2017 yılı Ocak ayında Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Planlama ve Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı, 17 Temmuz 2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 08:10
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