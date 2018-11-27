THY- Euroleague
0553 313 94 23

“Durmak yok sondaja devam”

Mersin’de sığ deniz sondajına başlanacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kazdığımız kuyularda petrol veya doğalgaz bulana kadar asla durmayacağız” dedi.

27 Kasım 2018 Salı 10:13
“Durmak yok sondaja devam”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisiyle ilk derin deniz sondajının ardından Mersin’de sığ deniz sondajına başlanacağını belirterek, “Doğu Akdeniz’de sahip olduğumuz ruhsat alanları içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacağız. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu kuyularımızdan sonra da, sonuç ne olursa olsun sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız kuyularda petrol veya doğalgaz bulana kadar asla durmayacağız” dedi.

Bakan Dönmez, Mersin’de sığ deniz sondajını başlatma töreninde konuştu. Milli Enerji ve Maden Politikası’nın arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa felsefesiyle oluşturulduğunu hatırlatan Dönmez, hedefin enerjide bağımsız ve güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi.

Dönmez, bütün plan ve stratejilerin temelinin Türkiye’nin enerjide kendi öz yeterliliğini sağlaması üzerine kurduklarını belirterek, “Büyük ve Güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek için yerli ve milli kaynaklara dayalı dengeli bir enerji portföyünü oluşturmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda projelerimizi bir bir hayata geçirdik, geçiriyoruz. Attığımız adımlar sadece ülkemizi değil, bölgemizdeki enerji piyasasını da temelden değiştirebilecek etkiye sahip” diye konuştu.

Bakan Dönmez, Fatih gemisiyle ilk derin deniz sondajının geçen ay başlatıldığını anımsatarak, “Bugün de Mersin’de sığ deniz sondajına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Keşfedilmemiş, aranmamış ne sığ ne de derin deniz bırakacağız” dedi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:13
  1. Mersin
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. Fatih gemisi
  4. Milli Enerji ve Maden Politikası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstinaf mahkemelerinde karar sayısı 900 bini geçti
    1. İstinaf mahkemelerinde karar sayısı..
    2. "Bilişim sistemleri 5 yıl içerisinde..
    3. Kerpiç atölyede yaptığı heykelleri..
    4. "Zirve ile 3 milyar dolarlık yabancı..
    5. Mahrem imamların eşlerine operasyon!
    6. "2018'de gayrimenkul satışımız 2,5..
    7. Yörük Halime teyze, "sipsi"yi..
    8. Bakan açıkladı: 2545 işletmeye müjde
    9. California'daki yangınlar
    10. BM'den Venezuela'ya 9,2 milyon..
    11. Dev market zincirinde büyük vurgun!..
    12. Kumru'da çocukların "sinema otobüsü"..
    13. Beşiktaş'taki market soygunu
    14. TCMB'den repo ihalesi
    15. Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan..
    16. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 295..
    17. Akit yazdı, kaosçu Soros vakfı kaçtı!
    18. Somali'deki kamplar güneş enerjisiyle..
    19. Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı..
    20. Galatasaray, "Devler Ligi"nde..
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İstanbul'da askeri helikopter düştü

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...