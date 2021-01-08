Durmak yok hizmete devam

Ertuğrul Şahan Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, memleketin dört bir yanını ulaşım, altyapı ve haberleşme yatırımlarıyla donattıkları 2020 yılını geride bıraktıklarını belirterek, “2021’de de aynı aşkla, şevkle, inançla ve bütünsel kalkınma vizyonuyla halkımıza hizmete devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Projeler hız kazanacak

Karaismailoğlu, büyük yatırımları, ulaştırma projelerini, çağı yakalamış haberleşme hamlelerini reformist bir gelenekle geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021’de de hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Geçen yıl onlarca projeyi hayata geçirdiklerini yineleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin trafik yükünü azaltan, Avrasya’nın lokomotifi Kuzey Marmara Otoyolu’nun son etabı tamamlandı. Dünya çağındaki lojistik gücümüzün simgesi Çin İhracat Treni 4 Aralık’ta İstanbul’dan çıktı. 8 bin 693 kilometre yol kat ederek 19 Aralık’ta Çin’in Xi’an şehrine ulaştı. Demir yolu sektörünün lokomotifi TÜRASAŞ kuruldu. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ TÜRASAŞ çatısı altında birleşti.”

Yol çalışmaları tamamlandı

Karaismailoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında birçok yol çalışmasının da tamamlandığına değinerek, Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar olan 1230 kilometrelik otoyol ağının kesintisiz olarak birbirine bağlandığını aktardı. Kayseri-Niğde Otoyolu’nda da emniyet ve konforu artırmaya yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, “Cizre-Şırnak Yolu Cudi Dağı Tünelleri hizmete açıldı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgemizde refah seviyesi yükseldi. Giresun’da güvenli ve yenilikçi teknikler kullanılarak yapılan Altı Şehitler Köprüsü hizmete girdi. Aydın-Denizli Otoyolumuzun temeli atıldı. 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundaki projenin yapım çalışmaları başladı.” değerlendirmesinde bulundu.

9,5 milyon yolcu kullandı

Karaismailoğlu, Covid-19 salgınına rağmen ağustosta 9,5 milyon yolcunun hava yolu ulaşımını kullandığını bildirdi. Türkiye’nin salgın sürecinde hava yolu ulaşımında dünyaya öncülük ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek Elazığ Havalimanı’ndaki ikinci pistin yapımının yüzde 80’in üzerinde tamamlandığını kaydetti. Karaismailoğlu, deniz üstündeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının tüm hızıyla sürdüğüne işaret etti. Kayseri’de yılda 8 milyon yolcuya hizmet verecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın ve Anafartalar Tramvay Hattı’nın temelinin atıldığını, İstanbul Havalimanı’nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pistin hizmete sunulduğunu hatırlattı.

Tarihi mirasa sahip çıktık

Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden 1915 Çanakkale’nin 2 bin 23 metreyle ‘dünyanın en büyük orta açıklığına sahip köprüsü’ olma özelliği taşıdığını ifade etti. Botan Beğendik Köprüsü’nün açılmasıyla Küçüksu-Hizan-Pervani Yolu’nun 5 saatten 2 saate indiğini, 16 il için geçiş noktası olacak turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü’nün, 2 bin 400 metre çift tüp Kömürhan Tüneli ve 123 metrelik çift köprüden oluşan projeyi hizmete açtıklarını anımsatan Karaismailoğlu, 57 tarihi köprüyü ise restore ederek mirasa sahip çıktıklarının altını çizdi.

Kritik hamleler yapıyoruz

Karaismailoğlu, Türkiye’yi hızlı tren ile Avrupa’ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı çalışmalarıyla büyük yol kat edildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Başakşehir Şehir Hastanesi yol ve metro çalışmalarını bakanlığın üstlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, “Memleketimizin dört bir yanını ulaşım, altyapı ve haberleşme yatırımlarıyla donattığımız 2020 yılını geride bıraktık. 2021 yılında da aynı aşkla, şevkle, inançla ve bütünsel kalkınma vizyonuyla halkımıza hizmete devam edeceğiz. 2021’de nicelerini birlikte başaracağız” diye ekledi.

Uydu Teknolojileri Haftası başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Uydu Teknolojileri Haftası hibrit olarak gerçekleştirilecek. Bugün başlayacak haftada Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılacak. Yarın saat 04.28’de fırlatma etkinliğinin canlı yayınlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 21’inci yüzyılda teknolojinin öneminin arttığını bildirdi. Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Uydu Teknolojileri Haftası’nda Türkiye’nin mevcut gücünü ve potansiyelini göz önüne alarak hangi uzay alanlarının geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceği değerlendirilecek. Türk uzay sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceği, haftanın ana temasını oluşturacak.”