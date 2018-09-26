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Durdurun bu haini! Can Dündar provokasyona hazırlanıyor

MİT Tırları davasının firari sanığı vatan haini Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında provokasyona hazırlanıyor. Türkiye düşmanı Dündar, Erdoğan ile Merkel’in yapacağı toplantıyı izleyecek isimler arasında.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:42
Durdurun bu haini! Can Dündar provokasyona hazırlanıyor

MİT Tırları davasında bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve ardından Almanya'ya kaçan vatan haini Türkiye düşmanı Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret sırasında Merkel'le yapacağı basın toplantısına katılıp soru soracağını açıkladı. Alman yöneticileri tarafından el üstünde tutulan Can Dündar'ın bu girişimi provokasyon hazırlığı olarak yorumlandı.

MERKEL HAİNİ TOPLANTIYA ALACAK MI?

Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni olan Can Dündar hakkında MİT TIR'larının durdurulması davası nedeniyle yakalama kararı var. Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına da karar verilmişti. Böyle bir durumdaki kişinin Merkel tarafından basın toplantısına alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Dündar'ın Alman Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından ağırlanmış olmasına dikkat çekiliyor.

TUTUKLU GAZETECİLERİ SORACAKMIŞ!

Can Dündar Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söyledi. Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirtti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:42
  1. Almanya
  2. Can Dündar
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Angela Merkel

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