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Aktüel

Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 198,65 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:48:52 -
Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 198,65 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Salihli’de bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 2 parça halinde toplam 198,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


3 kişi uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp ceza evine gönderildi.

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