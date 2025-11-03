  • İSTANBUL
Gündem Durdurulan araçtan çıkanlar 'pes' dedirtti
Gündem

Durdurulan araçtan çıkanlar 'pes' dedirtti

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların, polisteki işlemleri sürüyor.

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince, Beyşehir ilçesinde plakası belirlenen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 505 yarı otomatik av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 505 alev gizleyici, 505 gez, 620 kurma kolu, 290 dipçik bağlantı vidası ve 505 dipçik ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 zanlı gözaltına alındı.

Kent merkezinde düzenlenen başka bir operasyonda ise polis ekipleri, plakası belirlenen başka bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 40 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, polisteki işlemleri sürüyor.

