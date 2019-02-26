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Durdurulan araçta 3 tane İbranice el yazması kitap ele geçirildi! 6 Suriyeli gözaltında

Osmaniye Polisi'nin şüphe üzerinde takibe aldığı minibüste, elinde su testisi bulunan kadın heykeli ile 3 İbranice el yazmalı kitap ve 9 sikke bulundu. Suriye uyruklu 6 şüpheli, 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı.

26 Şubat 2019 Salı 18:30
Durdurulan araçta 3 tane İbranice el yazması kitap ele geçirildi! 6 Suriyeli gözaltında

Osmaniye'de polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, İbranice el yazması kitaplar ele geçirildi. 

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan minibüste yapılan aramada koltuklarının altına siyah poşetlere konularak gizlenmiş elinde su testisi bulunan kadın heykeli ile 3 İbranice el yazmalı kitap ve 9 sikke bulundu.

Minibüste bulunan Suriye uyruklu M.A., H.E., H.A., B.K., B.F. ve B.Z. 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler, tarihi eser niteliğinde olup olmadıklarının tespiti için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:30
  1. Osmaniye
  2. tarihi eser kaçakçılığı
  3. Tarihi eser operasyonu
  4. El yazması kitaplar
  5. Gözaltılar var

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  • tövbk. yasli kurt sahafburhantövbk. yasli kurt sahafburhan54 dk önce
    zamaninda, bu tür antika kitaplar satarken, fotokopyasini bulundururduk yanimizda kitabin kendini degil, sonra anlasma alisveris seklide, kirk dereden su getirme seklinde olurdu, garantiye alirdik, sonra al gülüm vergülüm, 10-15milyon dolarlar kazandigimiz oldu,i ama simdielde var sifir, malda yalan mülkde yalan , gel birazda sen oyalan misali, sokak kenarinda günde 500 simit satarak, para kazaniyorum,. herkeze tavsiye edebilirim, iyi para var hemde helal.

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