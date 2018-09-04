Durdurulan 2 araçtan binlerce litre kaçak içki çıktı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Eylül Cumartesi günü merkez ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde yol kontrol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan bir minibüs ve kamyonet üzerinde yapılan aramalarda, 720 litre rakı, 240 litre viski ve 40 litre votka olmak üzere toplamda 1000 litre bandrolsüz içki ele geçirildi.