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Ekonomi Durdurulamıyor! Borsa yeni bir tarihi rekor daha kırdı
Ekonomi

Durdurulamıyor! Borsa yeni bir tarihi rekor daha kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni bir rekor seviyeye daha ulaştı. Günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazanarak 1.576,39 puana çıkan BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.582,04 puana taşımış oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:17:00 -
Durdurulamıyor! Borsa yeni bir tarihi rekor daha kırdı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.582,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre 7,04 puan artışla 1.576,39 seviyesinde dengelendi. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine başlamasının ardından mali teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin artmasıyla küresel ölçekte pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

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