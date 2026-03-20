Cumhurbaşkanı Erhürman Metsola'ya sert tepki gösterdi Avrupa'dan rezil EOKA kutlaması TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bayram gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'nın kapısından döndürülmüş olması zulmün şahikasıdır Körfez savaşı ve petrol fiyatları yüksek enflasyon getirecek IMF'den merkez bankalarına uyarı Le Monde bir askerin uygulamasını kullanarak uçak gemisinin yerini saptadı Bütün dünyanın diline düştü Bahçeli'den bayram mesajı: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak Başkan Erdoğan'dan bayram namazı mesajında İsrail'e sert tepki! 'İnşallah bedelini ödeyecekler' Başkan Erdoğan talimat verdi, Hatay ayağa kalktı! Depremzedelere bayram müjdesi İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu! 20 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 20 Mart 1893: İbrâhim Edhem Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı)
Duran'dan işgalci İsrail'in barbarlığına sert tepki: Mescid-i Aksa ihlalleri cezasız kalmayacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Siyonist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılmak isteyen Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıyı şiddetle kınadı. Bayram sabahı ibadet eden sivilleri hedef alan bu zorbalığın inanç özgürlüğüne ve insan onuruna aykırı olduğunu belirten Duran, Türkiye’nin her türlü hukuksuzluk karşısında kararlı duruşunu sürdüreceğini vurguladı.

İşgalci İsrail güçlerinin kutsal bayram sabahında Mescid-i Aksa’da saf tutan Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Ankara’nın sert tepkisiyle karşılandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa üzerindeki bu çirkin müdahaleyi lanetledi.  

Duran, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanlara saldırmasına tepki gösterdi.

MESCİD-İ AKSA’DAKİ BARBARLIĞI UTANÇ SAYFALARINA EKLENDİ

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa’da bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanlara saldırmasını şiddetle kınadı.

Duran, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı gibi birlik, huzur ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bir günde, ibadet için bir araya gelen sivillere yönelik bu saldırı, inanç özgürlüğüne ve insan onuruna açıkça aykırıdır. Hukuk, ilke ve değer tanımayan, İsrail’in bu barbarlığı, utanç sayfalarına bir yenisi olarak eklenmiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve kutsiyetine yönelik her türlü ihlal ve hukuksuzluk karşısında kararlı duruşunu sürdürecektir."

