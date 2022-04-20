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Gündem Duran Kalkan, ininden çıkıp Türkiye'yi tehdide kalkıştı
Gündem

Duran Kalkan, ininden çıkıp Türkiye'yi tehdide kalkıştı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'ın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan, Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:47:00 -
Duran Kalkan, ininden çıkıp Türkiye'yi tehdide kalkıştı

Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, hareket edemez hale gelen terör örgütü PKK, son çırpınışlarını yaşıyor.

Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarının ardından geçtiğimiz gün Pençe-Kilit harekatı başlatıldı. Operasyon kararlılıkla sürerken, şu ana kadar 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısı'nda verdiği mesajda; "Kandil diye bir yer kalmayacak" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı operasyon sonrası dağılan teröristlere sözüm ona moral vermek için, saklandığı inden örgütün yayın organına konuşan teröristbaşı Duran Kalkan, Türkiye'yi tehdide kalkıştı.

Duran Kalkan, "geçen yıldan ders ve tecrübe çıkararak" çatışmayı "metropollere" yayma tehdidinde bulundu.

Terör örgütünün yayın organına konuşan Kalkan, sözlerinin devamında, "Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

 

 

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