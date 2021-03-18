Dur Yolcu şiiri kime ait? Dur Yolcu şiiri sözleri | Dur Yolcu anıtını kim yaptı?
Dur Yolcu şiiri ne zaman yazıldı? Ümmetin cem olup can verdiği, omuz omuza yattığı yer; Çanakkale. Yedi düvele karşı savaştığımız Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanırken, Çanakkale Boğazının en hakim konumunde yer alan Dur Yolcu isimli görsel herkesi duygulandırıyor. Peki Dur Yolcu şiirini kim yazdı? Dur Yolcu şiiri kime ait? Dur Yolcu şiiri ne zaman yazıldı? Dur Yolcu anıtını kim yaptı?
Çanakkale'de Dur Yolcu anıtı ne zaman yapıldı? Tarihler 1960 yılını göstermektedir. Günümüzde hala faal olan, Dur Yolcu Anıtı‘nın hemen altında yer alan Değirmen Burnu Tabyaları‘nın komutanı Üsteğmen Turan Şekip PINAR yaşadığı coğrafyanın önemini çok iyi bilmekteydi. Çanakkale Zaferi‘nin gururunu yaşarken bu muhteşem zaferi gösterebilecek bir eser bırakmayı da çok istiyordu. Bir gün Yedek Subay Seyran Çebi‘yi çağırdı. Ona düşündüklerini heyecanla anlattı. Büyük bir eser bırakmak istiyordu. Çanakkale Boğazı‘ndan gelip geçen herkes görmeliydi. Ne yapacakları konusunda konuşurlarken kendisine masasının üzerinde bulunan “Asker Sigarası” paketini gösterdi.
“Bunu çizebilir misin?” diye sordu. Seyran Çebi çizebileceğini söyledi. Tek başına bir asker görseli istenileni anlatmaya yetmeyecekti. Bu nedenle Necmettin Halil Onan‘a ait şiirin dizeleri anıta ilave edildi. “Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir!” Anıta dizelerin ilave edilmesi yanında Çanakkale Şehitler Abidesi‘nin yapımı henüz yeni tamamlanmıştı.
Dur Yolcu şiiri sözleri
Bir Yolcuya
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
Necmettin Halil Onan