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Yerel Dur ihtarına uymayıp kaçtı
Yerel

Dur ihtarına uymayıp kaçtı

Ankara’da polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, uygulama yapan ekiplerin üzerine sürerek kaçtı. Uzun süren kovalama sonucunda sürücü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 09:22:00 - 2021-10-06 09:26:02

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi John F. Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Trafik polis ekipleri asayiş uygulaması esnasında A.G.M’nin kullandığı otomobile ’dur’ ihtarında bulundu.

Polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, otomobilini dubaları da yıkarak uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürüp Güvenlik Caddesi’ne doğru kaçtı. Polis ekipleri Güvenlik Caddesi üzerinde bulunan uygulamada sürücüye tekrar ’dur’ ihtarında bulundu.

İhtarlara uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçma devam etti. Uzun süren kovalamalar sonucunda polis ekipleri A.G.M.’yi Yenimahalle ilçesinde yakaladı.

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