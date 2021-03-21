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Gündem Dur ihtarına uymayınca köprü demirine saplandı
Gündem

Dur ihtarına uymayınca köprü demirine saplandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis noktasında dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü köprü depirlerine saplandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 05:07:00 -
Dur ihtarına uymayınca köprü demirine saplandı

Olay, saat 22.00 sıralarında Umut Mahallesi 3863 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ARF 100 plakalı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kaza ile son buldu. Kazada, yaya köprüsünde bulunan demir, otomobilin ön camından girip, arka kısmından çıktı. Otomobilin sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araçtaki M.Ç., M.U. ve B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan şüpheliler emniyete götürüldü. M.Ç., M.U. ve B.K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi. Otomobil trafikten men edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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