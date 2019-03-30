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"Dur" ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücüye 20 bin lira para cezası kesildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:07
"Dur" ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alındı.

Yunuseli Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 16 L 4978 plakalı otomobili durdurmak istedi. 

İhtara uymayarak aracıyla kaçan sürücü, yaklaşık 30 kilometre kovalamacanın ardından Nilüfer ilçesi 1050 Konutlar Mahallesi Akpınar Kavşağı'nda yakalandı. 

Sürücü Emir Şimşek ve araçtaki Metin Yağız ekiplerce gözaltına alınırken, yapılan kontrollerde Emir Şimşek'in 425 promil alkollü olduğu görüldü. Araçta çok sayıda içki şişesi bulundu.

20 bin liralık ceza

Polis merkezine götürülen Şimşek ve Yağız'a "yetkililerin dur ihtarına uymamak", "emniyet kemeri takmamak", "drift yapmak", "tek yönlü kara yolunda ters şeritten ilerlemek", "trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek", "kırmızı ışık ihlali" ve "araçla çevreye rahatsızlık vermek" suçlarından yaklaşık 20 bin lira ceza kesildi. 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:07
  1. Bursa
  2. Osmangazi ilçesi
  3. alkollü sürücü

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  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    İlk defa olması gerken bir ceza

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