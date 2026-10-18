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Yerel "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü öyle bir ceza yedi ki!
Yerel

"Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü öyle bir ceza yedi ki!

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"Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü öyle bir ceza yedi ki!

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 470 bin lira para cezası kesildi. Motosiklet de trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 09 AUR 594 plakalı motosikleti uygulama noktasında durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

Polis, yaptığı çalışmada kimliği belirlenen sürücüyü yakaladı. Motosiklet ise bir alışveriş merkezinin otoparkında bulundu.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye "dur" ikazlarına uymayarak kaçma, ters şeritte ilerleme ve trafikte makas atma ihlalleri nedeniyle toplam 470 bin lira ceza uygulandı.

Motosiklet trafikten men edildi.

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