'Dur' ihtarına uymayan kişi 5 kilometre sonra yakalandı
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde meydana geldi. Gelincik Caddesi üzerinde görev yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 47 NN 761 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından Ulubatlı Hasan Mahallesinde bir ara sokakta durduruldu.
Otomobilden indirilen ve isminin M.S. olduğu öğrenilen sürücünün, silahla adam yaralama suçundan arandığı belirlendi. M.S., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.