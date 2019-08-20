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Dur ihtarına uymayan araçtan silah ve fişek çıktı

Gaziantep’te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan araç içerisinde silah ve çok sayıda fişek çıktı, araçta bulunan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

20 Ağustos 2019 Salı 14:40
Dur ihtarına uymayan araçtan silah ve fişek çıktı

Gaziantep’te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan araç içerisinde silah ve çok sayıda fişek çıktı, araçta bulunan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Bir başka araçta yapılan aramalarda ise 517 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre ilk olay Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi’nde yaşandı. Polis ekipleri Şehit Hüseyin Koyuncu sokağında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. İçerisinde üç şüphelinin bulunduğu araç dur ikazına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu kaçan araç ile içindeki E.A., U.C.K., ve M.Y. isimli şahıslar yakalandı.


Yakalanan araçlarda yapılan kontrollerde makineli tabanca ile bu tabancaya ait 26 adet fişek, pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 8 adet kartuş, 2 adet tabanca ile bu tabancalara ait 30 adet fişek ele geçirildi. E.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 1.40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yaşanan olayın ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan U.C.K. ile M.Y. tutuklandı.


Öte yandan Düztepe Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve içerisinde M.Ş., ile M.B. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan kontrollerde ise 517.54 gram esrar ele geçirildi.


Adli makamlara sevk edilen şüpheliler M.B. ve M.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:40
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