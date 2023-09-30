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Gündem Dur ihtarına uymadılar! Yakalanan zanlılar polisi bıçakladı...
Gündem

Dur ihtarına uymadılar! Yakalanan zanlılar polisi bıçakladı...

Yeniakit Publisher
2023-09-30 02:33:00 - 2023-09-30 03:14:08
Dur ihtarına uymadılar! Yakalanan zanlılar polisi bıçakladı...

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araç sürücü kovalamacanın ardından durduruldu. Durdurulan araçtaki şahıslar ile yaşanan arbede de bir polis memuru bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Araç 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardında araç Kocagür Mahallesi 3651 sokakta durduruldu.

Durdurulan araçtaki şahısların polise mukavemette bulunması sonucu polis memuru N.H.T yaşanan arbedede bıçaklandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi.

3 kişi gözaltına alındı!

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralı polisi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Polisin hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisi bıçaklayan A.T. isimli şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici hastaneye gelerek yaralı polisin durumu hakkında bilgi aldı.
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