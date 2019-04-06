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Seçim 2019 Sayfası

"Dur" ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı!

Ankara'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle 4 araca çarparak durdu. Sürücü olay yerinden kaçarken, direksiyona bağlı kilit dikkat çekti.

06 Nisan 2019 Cumartesi 09:57
"Dur" ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı!

Olay, saat 07.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Ata Mahallesi 1057. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye gezen polis ekipleri Kabil Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği Bora A.’nın kontrolündeki 06 KP 925 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile yaşadığı kovalamaca sırasında 1057. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bora A. kontrolündeki otomobil, önce yolun sağında bulunan 2 otomobile daha sonra da yolun sol tarafında bulunan park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Polis ekipleri, takip ettikleri 06 KP 925 plakalı araçtan çıkarak kaçmaya çalışan Bora A. ve yanındaki yolcu Berkant Y.’yi olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, gözaltına alınırken etrafında bulunanlara ve basın mensuplarına küfürler yağdıran şüpheliler, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Zanlıların bu tutumu, çevredeki vatandaşların ve araç sahiplerinin de tepkisini çekti.

Direksiyonda kilit var

 Kazanın etkisiyle park halindeki 4 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken kullanılamaz hale gelen 06 KP 925 plakalı otomobilin direksiyonunda bulunan direksiyon kilidi ve tornavida da dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 09:57
  1. Ankara
  2. dur ihtarı
  3. kovalamaca
  4. trafik kazası

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