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Aktüel

Dur ihtarına uymadı, evine kaçıp balkondan polisle tartıştı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde kaza yerinden hızla geçen sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:31:09 -
Dur ihtarına uymadı, evine kaçıp balkondan polisle tartıştı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde kaza yerinden hızla geçen sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin yerini tespit ederek aşağıya inmesi yönündeki uyarılarını da dinlemeyen sürücü balkondan emniyet ekipleri ile tartıştı. Polise direnen şahsa toplam 5 bin 32 lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Menteşe İlçesi Akyol Pazar yeri civarında trafik kazası meydana geldi. 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen trafik polisleri olay yerinde inceleme yaparken, trafik kazasının meydana geldiği yolda 48 NH 116 plakalı aracıyla giden D.D isimli şahıs (33), polisin dur ihtarına uymadı. Polisten kaçan şahıs, aracını evinin önüne bırakarak dairesine çıktı. Polis ekiplerinin şahsın yerini tespit etmesinin ardından aşağıya inmeyi red etti. Daha sonra olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğünden takviye ekipler sevk edildi. Polise direnen şahsa alkolmetre üflemeyi reddetmekten 3 bin 516 lira, polise mukavemetten 1228 lira, dur ihtarına uymamaktan 288 lira, toplam 5 bin 32 lira ceza kesilirken, otomobil ise çekici vasıtasıyla çekildi.

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