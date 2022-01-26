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Siyaset ‘Dur bir de ben deneyeyim’ Kılıçdaroğlu yutturamayınca Mahmut devreye girdi
Siyaset

‘Dur bir de ben deneyeyim’ Kılıçdaroğlu yutturamayınca Mahmut devreye girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'ya bedava elektrik sözünün ardından şimdi de bayrağı CHP'li Mahmut Tanal devraldı. Mevcut CHP'li belediyelerde çiftçiye bedava elektrik teklifinin CHP'li meclis üyeleri tarafından reddedildiğini unutan Tanal, Şanlıurfalılara bedava elektrik sözü verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 15:25:00 -
‘Dur bir de ben deneyeyim’ Kılıçdaroğlu yutturamayınca Mahmut devreye girdi

Hatırlanacağı üzere CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay Şanlıurfa ziyaretinde çiftçilere bedava elektrik sözü vermiş, ancak ellerindeki CHP'li belediyelerde bunun teklif edilmesine rağmen reddedilmişti. Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik sözü tutmayınca şimdi de devreye diğer CHP'liler girdi.

Bayrağı Mahmut Tanal devraldı

Bazı CHP'li belediyelerde bedava elektrik teklfinin CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından reddedilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun elindeki bayrağı CHP'li Mahmut Tanal aldı. Tanal sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Şanlıurfalılara yine bedava elektrik sözü verdi. Tanal yaptığı paylaşımda, "CHP olarak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmamız halinde 'güneş tarlalaır' projesiyle çiftçiye bedava elektrik verilmesini vadediyoruz. Tüm iktidar imkanları , belediyelerin hepsiz sizde. Urfa halkını neden bu kadar mağdur ettiniz? Şanlıurfa'nın umudu CHP'dir" ifadelerini kullandı.

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