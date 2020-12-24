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Spor Dünyayı tedirgin eden koronavirüsün yeni türüne karşı müjdeyi açıkladılar
Spor

Dünyayı tedirgin eden koronavirüsün yeni türüne karşı müjdeyi açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Moderna, ürettikleri koronavirüs aşısının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:05:00 -
Dünyayı tedirgin eden koronavirüsün yeni türüne karşı müjdeyi açıkladılar

ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Kovid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda İngiltere'de ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısından sonra geçen hafta Moderna'nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.

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